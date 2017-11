Sold out al Comunale per "Griselidis: Memorie di una Prostituta" con Serra Yilmaz

Venerdì 1 dicembre alle 20.45 si apre la stagione di prosa nella sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza con Griselidis: Memorie di una Prostituta, monologo tratto da una storia vera in cui l'attrice Serra Yilmaz sarà accompagnata in scena dal sax solista di Stefano Cocco Cantini. Si racconta in modo crudo e realista la storia di una donna combattuta, che scelse deliberatamente il lavoro di prostituta. Lo spettacolo illustra in modo crudo e realista, l’approccio del cliente con una prostituta, in cui la protagonista unisce l’umiliazione della donna a quella dell’uomo in uno spaccato psicologico e umano di raro verismo. Regia di Juan Diego Puerta LopezImpianto scenico di Pier Paolo Bisleri. Costumi di Caterina Nardi. Luci di Marco Macrini. Musiche di Cocco Cantini. Il testo, un grande successo nei festival e teatri francesi, è stato scritto da Coraly Zahonero, attrice della Comédie-Française e tradotto in italiano da Serra Yilmaz e Alberto Bassetti; è basato su lettere e romanzi della stessa Grisélidis Real.

GRISELIDIS. La storia inizia nel 1929 a Losanna; Griselidis figlia di una famiglia borghese, dopo una serie di matrimoni sbagliati e di un’educazione repressiva, va a vivere in Germania dove sceglie la professione per un moto di ribellione alle costrizioni sociali e familiari. Griselidis aveva però una sua idea della prostituzione, era lei infatti a decidere con chi fare sesso; il suo mestiere diventava una specie di servizio sociale, quasi una terapia per clienti-pazienti afflitti da mille tipi di problemi. La sua attività riesce a superare i limiti del marciapiede e, pur non amata dalle femministe, si impegnò in Svizzera, in Germania e in Francia per legalizzare i diritti delle prostitute, in particolare modo perché fossero protette da violenze e malattie, problema ancora di forte attualità. Griselidis, autrice di diversi libri, pittrice, attivista per i diritti delle prostitute, partecipò anche a dei talk show negli Stati Uniti, Griselidis Real morì di tumore nel 2005 a Ginevra.

SERRA YILMAZ. Attrice icona del cinema del regista turco Ferzan Ozpetek, conosciuta e apprezzata nella scorsa stagione dal pubblico del Comunale è molto amata a Vicenza; per lo spettacolo i biglietti sono infatti esauriti da tempo, disponibili solo in caso di rinuncia.

Lo spettacolo, che ha inaugurato il 31° Todi Festival, sarà la prima tappa della tournée, che dopo Vicenza paserà al Teatro Parioli a Roma, al Teatro Rifredi di Firenze, e a Milano in febbraio. Il lavoro teatrale è un’opera di denuncia sociale molto forte, adatta ad un pubblico adulto e non impressionabile. Per la data di Vicenza lo spettacolo registra il tutto esaurito: biglietti disponibili solo in caso di rinuncia.

Da questa stagione anche gli appuntamenti della Prosa al Ridotto saranno preceduti dall’Incontro a Teatro: per “Griselidis: memorie di una prostituta” sarà Giancarlo Marinelli - in collegamento video con il pubblico - scrittore e regista televisivo e cinematografico, editorialista per il Giornale di Vicenza, ad introdurre i temi e il contesto da cui prende origine il lavoro teatrale.

Gli abbonamenti per la Prosa al Ridotto sono esauriti; restano in vendita i biglietti per gli altri spettacoli della Prosa al Ridotto che costano: 22 euro il biglietto intero e 17 euro il il ridotto over 65 e under 30. Si possono acquistare alla biglietteria del Teatro, in Viale Mazzini, aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, e un’ora prima degli spettacoli; online sul sito del teatro tcvi.it e anche - solo per i biglietti - in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI.

