"Sketches of Freedom": danza contemporanea sulla libertà creativa al "Bixio"

Sabato 22 aprile alle 21 si terrà lo spettacolo di danza contemporanea "Sketches of Freedom" con la compagnia Abbondanza-Bertoni al Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 per la rassegna "Facciamo" dell'11° stagione "Teatro Elemento" e per il progetto "Corpo a Corpo" tra Comunale, Astra e Bixio con prezzi speciali riservati ai loro abbonati. Interpreti: Andrea Baldassarri, Marco Bissoli, Tommaso Monza, Lucia Pennacchia. Coreografia di Tommaso Monza. "Sketches of Freedom" è un progetto coreografico che si interroga sul concetto di libertà creativa. Una coreografia che si apre a quadri e flussi di coscienza sul tema. Una partitura che lascia pochi spazi a libertà individuali e tuttavia mostra possibilità di apertura verso altri modi di agire. L’ossessione della partitura aumenta il bisogno di libertà e una riflessione costante sul nostro modo di operare fa da sfondo. Tuttavia il ritmo, le possibilità che emergono dalla ripetizione, la diversa fisicità degli interpreti aprono le maglie della coreografia stessa e donano momenti di epifania del singolo. "Sketches of Freedom" mischia le carte fra performance e teatro, politica e cultura, ricerca del proprio spazio ed abbandono agli eventi stessi. La ritualità incalzante forse è l’unica via, che come in un sabba lascia la speranza di uscire da noi stessi cercando quel ruolo di tramite che l’arte per un poco ci dona. Biglietti: intero 12 euro - ridotto 10 euro - studenti 8 euro - abbonati Comunale e Astra 7 euro. Per informazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 (lun-ven 10-13 e 14-18) - 345.7342025 (sabato e festivi 10-18) - spaziobixio.com - www.theama.it.

