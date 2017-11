"Sister(s)": identikit dei Millennials al Teatro Bixio di Vicenza

Sabato 25 novembre alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza andrà in scena "Sister(s): Miraggio su strada qualunque", identikit della generazione Millennials della compagnia "ExVuoto Teatro" per il 12° Teatro Elemento di "Facciamo 2". Lo spettacolo surreale racconta la quotidianità e il malessere di una generazione in stallo, mescolando topoi fiabeschi, toni pulp, immagini iperboliche e costumi bizzarri. Regia: Tommaso Franchin. Attori: Andrea Dellai, Laura Serena e Giulio Morittu

I Millennials, nati in un mondo in continuo cambiamento, impantananti nelle paludi dell’incertezza, sono i giovani contemporanei senza futuro, disillusi, disorientati, che si raccontano e raccontano quel mondo in cambiamento di cui sono protagonisti in una favola moderna che saprà accendere la scintilla per fronteggiare il futuro incerto e mutevole che ci attende. L'evento rientra nello spazio-off del Comune di Vicenza, affidato dall’assessorato comunale alla crescita per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Veneto e Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, e in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana, Tviweb e TvA Vicenza.

SISTER(S). A Rovigo (Alabama) non c’è molto da fare, poca gente, troppa sfiga. Quattro vecchi, un cimitero, una stazione di benzina. Pochissime automobili. Molto caldo. A gestire la stazione di rifornimento sono in due, un fratello e una sorella. Una civiltà bombardata di slogan, in stato confusionario e razzista. E finalmente un giorno, i due fratelli si comprano un frigorifero nuovo di zecca. Niente più carne andata a male. Niente più mosche sulle bistecche. Ma come in tutte le storie che si rispettino deve succedere qualcosa, che accade puntualmente. Lo spettacolo, oltre ad essere stato semifinalista al Premio Scenario 2015, ha vinto il Progetto CURA2016, bando interregionale di residenze artistiche realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. A settembre ha partecipato al Roma Fringe Festival, la vetrina del teatro indipendente.

BIGLIETTI: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 – under 25) - 8 euro studenti - I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: info@spaziobixio.com - 0444.322525- da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) - 345.7342025 - sabato e festivi (dalle 10 alle 18) - www.spaziobixio.com - www.theama.it.

