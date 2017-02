"Siori e Poareti" all'Auditorium di Chiuppano

Sabato 18 marzo alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Siori e Poareti" di Francesco Baruffato con la Compagnia "Far Filò" di Arcugnano per l'ultimo appuntamento con la XXVIII Rassegna "Invito a Teatro" all'Auditorium di Chiuppano in via Amabile Peguri 11. La commedia, liberamente tratta da “Miseria e Nobilità” di Edoardo Scarpetta, racconta la storia del marchesino Eugenio, innamorato di Gemma, figlia di un ricco ma poco nobile cuoco. Il padre, marchese Ottavio, si oppone alle nozze. Eugenio chiede a Felice, scrivano di strada, povero e affamato, e ad alcuni poveracci di vestire i falsi panni di nobili, che dovrebbero convincere il padre ad acconsentire al matrimonio: da qui una serie di esilaranti equivoci, dove, tra comicità e amarezza, la vera protagonista è la fame. Biglietti: 6 euro intero - 4 euro ridotto (ragazzi dai 6 ai 14 anni). Per informazioni e prevendite: Biblioteca Comunale 0445.892972 - biblioteca@comune.chiuppano.vi.it - www.comune.chiuppano.vi.it.

