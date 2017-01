"Sior Pantalon: Stoccafisso o Baccalà?: Una Storia Lunga 500 Anni" a Sossano

Venerdì 24 febbraio alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo "Sior Pantalon: Stoccafisso o Baccalà?: Una Storia Lunga 500 Anni" a cura della compagnia "Ensemble Vicenza Teatro" in anteprima nazionale presso il Cinema Teatro Aurora di Sossano in via Roma. Scrittura e regia di Roberto Giglio. La commedia racconta della scoperta del baccalà tra divertenti lazzi in dialetto con Pantalone mercante veneziano e i suoi servi Arlecchino, Colombina e Brighella. L'arrivo in casa di un baule e di una lettera metterà scompiglio in casa di Pantalone, che, dopo aver assaggiato a sua insaputa una nuova ottima pietanza "misteriosa", scoprirà come sia arrivato in Venezia il baccalà. Ingresso gratuito.

