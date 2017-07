"Silent Play: Pietre che Parlano": viaggio tra l’architettura e il grande schermo

Sabato 15 luglio alle 19.30 e in replica alle 21 torna a Vicenza il "Silent Play" della Piccionaia per il terzo appuntamento estivo con "Pietre che Parlano", passeggiata radioguidata dall'attore-performer Matteo Balbo con un itinerario tra persone e pietre raccontate in un viaggio tra l’architettura e il grande schermo. Il percorso nel centro storico da piazza dei Signori a piazza Matteotti sarà accompagnata da una colonna sonora originale, che mixa contenuti storico-artistici a suggestioni musicali dalle pellicole più celebri girate nella città berica. Partenza da Casa Cogollo in Corso Palladio 165. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia con l'ombrello.

SILENT PLAY. E' il progetto di narrazione urbana itinerante della compagnia teatrale "La Piccionaia" all’interno della rassegna "L'Estate a Vicenza 2017", promossa dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza. Il progetto "Silent Play" quest’anno si avvale di una tecnologia rinnovata grazie al sostegno della Regione Veneto attraverso il bando “POR FESR 2014.2020” a favore delle imprese culturali, creative e dello spettacolo.

PIETRE CHE PARLANO. E' una passeggiata per 30 persone della durata di circa un’ora, guidata dall’attore-performer Matteo Balbo, co-autore del progetto con Carlo Presotto e Paola Rossi. Il gruppo attraverserà vie e piazze del centro storico, da piazza dei Signori a piazza Matteotti, passando per il restaurato Ponte degli Angeli, ascoltando in cuffia una colonna sonora originale. Un lavoro di drammaturgia dei luoghi, che mette in scena lo spazio urbano, architettonico e umano della città, con uno sguardo sospeso tra architetture del Palladio e citazioni dai film più celebri girati a Vicenza.

PERFORMANCE COME SPETTACOLO DIFFUSO. Il risultato è una narrazione inedita, "una vera e propria audioguida teatrale urbana, interattiva e giocosa - come spiega Matteo Balbo - pensata per una comunità in movimento, che diventa protagonista di uno spettacolo diffuso: al tempo stesso esplorazione, performance ludica, progetto di indagine sulla memoria, dispositivo di rigenerazione dei luoghi e azione resiliente di cittadinanza".

BIGLIETTI: 6 euro - Astracard Estate 20 euro (valida per 4 ingressi). La partecipazione è a numero limitato, si consiglia la prenotazione.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA: Ufficio Teatro Astra - Contrà Barche 55 - Vicenza - 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.

