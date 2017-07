"Silent Play Notturno" nel parco di Villa Rossi di Santorso

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Venerdì 28 luglio alle 21 la compagnia "La Piccionaia" presenta lo spettacolo itinerante "Silent Play Notturno" con la storica dell'arte Agata Keran e l'attore Carlo Presotto nel parco di Villa Rossi a Santorso con la conversazione radioguidata in cuffia ai partecipanti in un walkshow serale sui segreti e la storia della dimora antica nell'ambito di "Operaestate Festival 2017".

SILENT PLAY. I partecipanti potranno esplorare le bellezze del luogo e ascoltare contenuti multimediali e interventi dal vivo attraverso un progetto di drammaturgia dei luoghi come audio guida teatrale urbana, interattiva, poetica e giocosa. Una serie di itinerari da percorrere a piedi, per una piccola comunità in movimento condotta da un attore performer. Uno spettacolo diffuso che è al contempo esperienza ludica interattiva.

BIGLIETTI. Ingresso a 5 euro con prenotazione obbligatoria. Posti limitati con massimo 30 persone.

INFORMAZIONI. Biglietteria Operaestate Festival a Bassano del Grappa in via Vendramini 35: telefono 0424.524214 - 0424.519811.

ELENCO TEATRI