"Silent Play: Le Voci della Basilica" a Vicenza

Per la rassegna culturale "S-Centrati 2017", il festival del teatro urbano a Vicenza, sabato 22 luglio alle 18 e in replica alle 20 è previsto in Basilica Palladiana a Vicenza il percorso audioguidato itinerante "Silent Play: Le Voci della Basilica" di Carlo Presotto e Paola Rossi a cura de "La Piccionaia". Paola Rossi condurrà due gruppi di partecipanti attraverso un racconto in cuffia grazie ad un sistema wireless ad esplorare tra suggestioni teatrali, artistiche e musicali la storia del monumento più celebre del capoluogo berico. L'itinerario di circa un'ora prevede la narrazione urbana interattiva sulla Basilica Palladiana, progettata da Andrea Palladio alla fine del 1500. Drammaturgia originale di Carlo Presotto. Video-installazione di Alberto Salvetti. Musiche originali di Michele Moi. L'evento si terrà anche in caso di pioggia.

LE VOCI DELLA BASILICA. Finchè "una mattina, il 27 novembre del 2010, una femmina adulta di capriolo viene avvistata nel centro di Vicenza. I suoi grandi occhi interrogavano le strade e i palazzi della nostra città…". E' a partire dalla suggestione poetica di questo sguardo “altro” che Paola Rossi illustrerà un percorso nelle logge e nel tempo per conoscere gli echi del cantiere (durato 65 anni e costato 60 mila ducati e conclusosi nel 1614 ben 34 anni dopo la morte di Palladio) con la lunga storia della Basilica dalle origini ai bombardamenti della seconda guerra mondiale alla ricostruzione della carena nel dopoguerra grazie al legno donato dall’Altopiano dei Sette Comuni. Colpo d'occhio finale con il suggestivo sguardo dalla terrazza superiore, che abbraccia la città, restituendo la ricchezza del paesaggio urbano nel dialogo con lo spazio naturale dei Colli Berici. Un invito a guardare la città da un diverso punto di vista, sospeso tra performance ludica, progetto di indagine sulla memoria e dispositivo di riconoscimento e riappropriazione del patrimonio collettivo.

BASILICA PALLADIANA. Con il suo loggiato a serliane progettato da Palladio intorno al medievale Palazzo della Ragione, la Basilica è l’edificio simbolo di Vicenza, inserito nel 1994 nella lista Unesco dei patrimoni dell’umanità e diventato nel 2014 Monumento Nazionale. I lavori di restauro e consolidamento realizzati tra il 2007 e il 2012 hanno ricevuto, sempre nel 2014, il Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale, e oggi la Basilica è un moderno catalizzatore di eccellenze vicentine e propulsore di arte e cultura.

SILENT PLAY. E' il progetto di narrazione urbana itinerante de "La Piccionaia" all’interno della rassegna "L'Estate a Vicenza 2017", promossa dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza. Quest'anno "Silent Play" si avvale di una tecnologia rinnovata grazie al sostegno della Regione Veneto attraverso il bando “POR FESR 2014.2020” a favore delle imprese culturali, creative e dello spettacolo.

