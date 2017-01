"Siamo Tutte Noi" di "Follia Organizzata" al "No Da Molin" di Vicenza

Dopo l'assemblea verso l'8 marzo sullo sciopero globale delle donne "Non una di meno! Siamo una Marea!" con "We Want Sex", domenica 15 gennaio alle 18.30 è in programma lo spettacolo-reading "Siamo Tutte Noi" a cura di "Follia Organizzata" presso il presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Il 25 novembre 2016 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne presso il polo giovani B55 di Vicenza e il 27 novembre 2016 presso la Cooperativa Samarcanda di Schio è andato in scena il nuovo reading "Siamo Tutte Noi" con una serie di letture che, oltre a storie di donne, porta anche il pensiero dei bambini, spesso vittime innocenti di tanta violenza, e di come loro vivono e descrivono quello che vedono e sentono. We Want Sex: "Ci sono molti modi di fare violenza sulle donne, noi ne parliamo di alcuni, ma parliamo anche della forza, della speranza e del saper rialzarsi delle donne. Urlare la violenza non tacerla e così non essere vittime. Non vendicarsi, ma pretendere con forza giustizia e soprattutto che la violenza non faccia mai più parte della nostra vita". Ingresso con sottoscrizione volontaria.

