Share Christmas Night: le tradizioni del Natale ad Isola Vicentina

Share Christmas Night è lo show natalizio dell’Accademia dello spettacolo Share🎄

Una serata in cui vivere la magia dello show dal vivo. Cantanti, attori, ballerini e musicisti saliranno sul palco del Teatro Marconi di Isola Vicentina per dare vita a uno spettacolo, che vi porterà in giro per il mondo, tutto in una serata.

Il tema di quest’anno infatti sono le Tradizioni del Natale 🎁

Dalla fredda Russia ☃️ al caldo delle Hawaii, lo spettacolo sarà colorato, frizzante, divertente e ricco di sorprese. Anche il più Grinch potrà divertirsi insieme all’energia dell’Accademia dello spettacolo Share.

Domenica 17 dicembre - Ore 20.00 - Teatro Marconi di Isola Vicentina

✖️I N G R E S S O G R A T U I T O✖️

About us: Share Academy - Caldogno - Via Ugo Foscolo 10/2 - 331.4168843 - info@weareshare.net

www.weareshare.net - Facebook https://goo.gl/MqiJ6p - Instagram https://goo.gl/3N9pBN - YouTube https://goo.gl/ByDyNb

ELENCO TEATRI