"Shakespeare Amore Mio": Maximilian Nisi al Teatro Comunale di Lonigo

Sabato 13 maggio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Shakespeare Amore Mio" con Maximilian Nisi al Teatro Comunale di Lonigo per il festival di letteratura e arti varie "Caratteri Mobili" (12-14 maggio). Insieme al pianista Stefano De Meo, l'attore, nato a Faenza nel 1970, rappresenterà alcune tra le opere più celebri del drammaturgo e poeta inglese da "Romeo e Giulietta" ad "Amleto" fino a "Giulio Cesare", passando per la "Tempesta" e "Riccardo III" come celebrazione del 450° anniversario dalla nascita di William Shakespeare.

"Shakespeare è un autore misterioso, affascinante, universale. Le sue opere raccontano la bellezza del mondo e le turpitudini dell'essere umano. Non ha creato personaggi, ma vere e proprie personalità. Non ha riprodotto la natura, ma ha raccontato l'uomo e i percorsi e i motivi della sua psiche. I suoi testi sono vivi, più vivi della vita stessa. Sono una lettura perfetta. Le parole da lui usate sono piene di significato, di emozioni e di filosofia. Non vi è passione, sentimento, emozione, che Shakespeare non abbia espresso con vitalità tumultuosa. Un viaggio nei labirinti dell'esistenza. Un' emozione d'arte che diviene esperienza di vita (Maximilian Nisi)".

Programma: COME VI PIACE - Atto II, Scena 7 / ROMEO E GIULIETTA - Atto I, Scena 4 - Atto II, Scena 2 - Atto III, Scena 3 / AMLETO - Atto I, Scena 2 - Atto II, Scena 2 - Atto III, Scena 1 / SONETTI LXVI - LV - CX / SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE - Atto II, Scena 1 / RICCARDO II - Atto IV, Scena 1 / GIULIO CESARE - Atto III, Scena 2 / LA TEMPESTA - Atto V, Scena 1 / SONETTO CXXII

Musiche di: Storace, Bach, Scarlatti, Prokofiev, Debussy, De Meo

MAXIMILIAN NISI.Si diploma nel 1993 alla Scuola del Teatro d’Europa diretta da Giorgio Strehler. Nel 1995 segue il Corso di Perfezionamento per Attori, presso il Teatro di Roma, diretto da Luca Ronconi in collaborazione con Peter Stein, Franco Quadri e Federico Tiezzi. Studia inoltre con Marcel Marceau, Carolyn Carlson e Micha van Hoecke. In campo teatrale è diretto, tra gli altri, da Strehler, Ronconi, Vasil'ev, Savary, Sequi, Scaparro, Terzopoulos, Calenda, Zanussi, Bernardi, Mauri, Lavia, Menegatti, Tchkeidze, Pagliaro, Lamanna, Znaniecki, Marini, Marinuzzi, Ricordi, Sepe. Nel giugno 1995 gli viene assegnato il “Lauro Olimpico” dell’Accademia Olimpica di Vicenza e nel novembre 1999 il premio Lorenzo il Magnifico dell’Accademia Internazionale Medicea di Firenze. In campo cine-televisivo è stato diretto, tra gli altri, da Magni, Negrin, Brandauer, Bibliowicz, Maselli, Spano, De Sisti, Argento, Greco, De Luigi, Zaccaro, Chiesa, Ponzi, Molteni, Migliardi, Sciacca, Riva, Pingitore, Sollima, Terracciano, Parisi, Inturri, Amatucci.

PREVENDITE ON LINE: Platea / Prima-Seconda-Terza Galleria / Palco 1° e 2° Ordine 11 euro intero e 9 euro ridotto per under 26 e over 65 - Prima-Seconda-Terza Galleria Vis 6 euro intero e 5 euro ridotto under 26 e over 65 su www.geticket.it/default//show/Shakespeare-Amore-Mio-con-Maxi-Nisi-teatro-comunale-lonigo-91399.html

