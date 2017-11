"Sex Machine" di Giuliana Musso al Teatro Super di Valdagno

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne, sabato 25 novembre alle 21 al Teatro Super di Valdagno andrà in scena lo spettacolo "Sex Machine" di Giuliana Musso per il primo degli 8 appuntamenti a teatro, promossi per la rassegna Finisterre Teatro ai Confini 2017-2018.

La Commissione Pari Opportunità Città di Valdagno in collaborazione con il comune valdagnese propone questo appuntamento per riflettere sul tema della prostituzione.

Biglietti: intero 10 euro - ridotto 5 euro.

Prevendite: Libreria Liberalibro di Valdagno: 0445.402293 / Ufficio Teatro Astra di Vicenza 0444.323725 - www.vivaticket.it.

