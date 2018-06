Settimane Musicali al Teatro Olimpico - "Parole e suoni d'Armenia" con Paolo Kessisoglu

Suggestioni e umorismo d'Armenia tra poesia, prosa e musica.

Per la prima volta alle Settimane Musicali al Teatro Olimpico la partecipazione dell'attore Paolo Kessisoglu.

Assieme al violino di Sonig Tchakerian e al pianoforte di Stefania Redaelli un viaggio in compagnia di Varujian, Saroyan, Komitas, Babadjianian, Khachaturian.

Paolo Kessisoglu attore

Sonig Tchakerian violino

Stefania Redaelli pianoforte

Ingresso: a pagamento Intero: Albinoni € 50,00 - Beethoven € 30,00 - Chopin € 20,00 | Ridotti: Beethoven €24,00 - Chopin € 16,00 | Emotional Seat € 100,00

I biglietti ridotti sono riservati ai soci, a chi ha più di 65 anni e meno di 30, ai gruppi di minimo 15 persone

Paolo Kessisoglu (Genova, 25 luglio 1969) è un attore, comico e conduttore televisivo italiano.

È noto soprattutto per il duo Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri.

Nasce da una famiglia genovese di origini armene, sfuggita al genocidio del loro popolo avvenuto per mano dell'Impero Ottomano durante la prima guerra mondiale.

Il nonno paterno, Callisto, era un profugo armeno di Smirne, il quale all'epoca, ancora bambino, riparò con la famiglia prima in Grecia e poi in Italia, stabilendosi inizialmente a Trieste per vari anni, e infine a Genova; il cognome originario della famiglia, Keshishian, durante la fuga venne turchizzato in Keşişoğlu onde destare minor attenzione.

Paolo, una volta salito alla ribalta, si impegnerà in prima persona per tramandare la memoria del massacro armeno e combattere operazioni di negazionismo.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico nascono nel 1992 con l'intento di portare la grande musica classica in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza.

Il Teatro, progettato da Andrea Palladio nel 1580, si è miracolosamente conservato intatto fino ai nostri giorni ed è considerato, a distanza di quasi cinquecento anni, il più antico teatro coperto del mondo. Assieme a ville e palazzi progettati da Palladio, fa parte del Patrimonio Mondiale protetto dall'Unesco.

Il Festival si svolge tra la metà di maggio e la metà di giugno, uno dei pochi periodi dell'anno in cui il Teatro viene aperto per spettacoli e si articola in varie sezioni: opera lirica, concerti sinfonici e da camera, conferenze musicologiche. Direttore artistico dalla fondazione è il maestro Giovanni Battista Rigon, direttore d'orchestra e pianista italiano.

