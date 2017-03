''Sesso, Droga & Coniglietti'': stand up comedy con Sofia Gottardi a "La Mesa"

Giovedì 16 marzo alle 21 si terrà lo spettacolo di stand up comedy ''Sesso, Droga & Coniglietti'' con Sofia Gottardi presso il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo da Vinci 50. La giovane artista, classe 1996, inizia a esibirsi come comica sin da minorenne, nel 2016 partecipa al programma televisivo "Natural Born Comedians'' su Comedy Central di Sky, iniziando a presentare il suo show in varie città del Nord Italia e Palermo. Con una visione fresca e irriverente Sofia Gottardi parlerà di argomenti, come la situazione della donna in Italia, omosessualità e esperienze sessuali finite male, scherzando su se stessa e sulla società in cui viviamo in modo dissacrante, spigliato e privo di censure.

