"Sempre Domenica" al Rione Barche di Vicenza: il lavoro tra aspettative e realtà

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Sabato 29 luglio alle 21.15 al Rione Barche di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Sempre Domenica" con il Collettivo Controcanto per il festival di teatro urbano "S-Centrati 2017" a cura de "La Piccionaia". Lo show sarà preceduto da un concerto-aperitivo al "Nuovo Bar Astra". Ingresso a 7 euro. L'evento è inserito nel cartellone "L'Estate a Vicenza 2017".

SEMPRE DOMENICA. E' una scrittura scenica applicata alle forme del dramma corale: una trama di storie che si riconcorrono, aprendo squarci sulle esistenze incrociate di una quindicina di personaggi. In scena sei giovanissimi e camaleontici attori: Fabio De Stefano, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, diretti dalla sapiente regia di Clara Sancricca. Il tema è il lavoro, che quotidianamente consuma il tempo, l’energia e i sogni, occupando gran parte della vita con attività che non si amano. Una ferita sentita da almeno un paio di generazioni, che nasce dallo scontro tra aspettative e realtà, tra ricerca della felicità e necessità di un compromesso. Ironia sferzante e comicità tipicamente romana per una riflessione dolce-amara.

L’AVANT-SPECTACLE. E' un progetto di concerti-aperitivi al "Nuovo Bar Astra" prima dell'inizio dello spettacolo. Sabato 29 luglio salirà sul palco di piazzetta Falluja il duo "Lubjan & Mrozowska", al secolo Giovanna Lubjan (chitarra e voce) e Sandra Mrozowska (violino) con un repertorio originale e alcune cover riarrangiate.

IL RIONE DELLE BARCHE. Affacciato sul fiume Retrone e adiacente all’antico porto fluviale di Vicenza, il medievale rione delle Barche è uno dei più antichi della città. Gli stretti vicoli, le abitazioni tipicamente popolari, l’antico Ospitale di San Valentino dove i mercanti, i barcaioli e i mendicanti trovavano ricovero per notte, la piazzetta che un tempo ospitava gli orti sull’argine: è in questa affascinante cornice, e in particolare sotto le logge cinquecentesche dell’antica conceria di Vicolo Cieco Retrone, che prenderanno vita 4 sere di spettacolo, dedicata ciascuna ad una diversa suggestione. Dopo "Bello Mondo" (27 luglio), "Dialoghi degli Dei" (28 luglio), "Sempre Domenica" (29 luglio), la mini-rassegna al Rione Barche di Vicenza si chiuderà con lo show singolare "Il Circo di Legno" (domenica 30 luglio).

