"Selfie": Doyoudada (Venezia / Bordeaux) all'AB23 di Vicenza

13 NOV. 2017, ORE 21.00 / AB 23 - Centro Internazionale di Produzione e Ricerca Teatrale

Doyoudada (Venezia|Bordeaux) - SELFIE

con Alessia Barbiero e Juliette Fabre - Musiche, live electronics: Lorenzo Danesin. Concept, live visuals: Giulio Boato



SELFIE indaga il rapporto che ciascuno di noi ha con il proprio corpo. La pratica contemporanea del selfie è rivelatrice della percezione di noi stessi, in relazione con gli altri. Fino a che punto le nostre azioni sono influenzate dallo sguardo altrui? Cosa detrmina l'identità, il genere, la personalità? E in che modo le tecnologie esasperano il rapporto con la nostra immagine? La presenza live delle interpreti, amplificata dalle tecnologie gestite in diretta, è il cuore del lavoro.

Il filo rosso che unisce le produzioni di DOYOUDaDA, tra arti performative e multimediali, è una ricerca costante sul linguaggio: l'equilibrio tra significante e significato, l'asimmetria tra immagine e suono, il confine tra realtà e rappresentazione.

