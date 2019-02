Sei personaggi in cerca d'autore - La Ringhiera

Trama e note di regia

Scritto nel 1921, Sei personaggi in cerca d'autore è il primo capitolo della trilogia pirandelliana del "teatro nel teatro", completata da Ciascuno a suo modo del 1924 e Questa sera si recita a soggetto del 1929, in cui attori e personaggi e realtà e finzione si fondono e si confondono. Ne sono protagonisti sei personaggi che, durante le prove di uno spettacolo, interrompono gli attori chiedendo di poter mettere in scena la propria storia. La vicenda inizia con il Padre che, per consentire alla Moglie di rifarsi una vita, la abbandona con un Figlio. Con il nuovo amore la donna ha altri tre figli: la Figliastra, il Giovinetto e la Bambina. Rimasta vedova, la Moglie inizia a lavorare in un atelier, la cui padrona costringe la Figliastra a prostituirsi, finché la giovane non si trova di fronte, come cliente, proprio il Padre.



Storia della compagnia

Nata come gruppo spontaneo nel 1979 a Vicenza, sul palcoscenico del Teatro San Giuseppe, e costituitasi come associazione culturale nel 1991, da sempre la compagnia La Ringhiera è guidata nelle sue scelte artistiche dal regista e attore Riccardo Perraro. Ampio e articolato il percorso di questo gruppo teatrale, che si è confrontato con una grande varietà di autori e di generi, compreso, dal 1997, il teatro di figura, che la vede testimone del Teatro delle Marionette. Numerosi e significativi i riconoscimenti ottenuti, sia individuali che come ensemble. Tra i lavori degli ultimi anni si possono ricordare La buona madre di Carlo Goldoni, Elettra di Sofocle, L'illusion comique di Pierre Corneille, Come eravamo di Jean Bouchaud e La sensale di matrimoni di Thornton Wilder, nella traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini.



