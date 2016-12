“Se vi pare che questo mondo sia brutto”: workshop di drammaturgia con Marta Dalla Via

Al via un progetto formativo rivolto ad attori, performer, artisti visivi e allievi di laboratori teatrali, realizzato nell’ambito del percorso formativo "Classico Contemporaneo", curato dalla compagnia "La Piccionaia" per il comune di Vicenza, che indaga sui nuovi linguaggi e sull'approfondimento tra il classico e il contemporaeo. Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio 2017 si terrà il workshop intensivo di drammarturgia, intitolato “Se vi pare che questo mondo sia brutto”, con l'attrice Marta Dalla Via (compagnia Fratelli Dalla Via - Premi: Kantor 2010, Scenario 2013 e Hystrio Castel dei Mondi 2014) al Teatro Astra e al Polo Giovani B55 di Vicenza per il primo appuntamento delle masterclass di "La Piccionaia". Da sempre impegnata con il fratello Diego nella ricerca sulle possibilità espressive della parola, Marta Dalla Via condurrà questo laboratorio, che prende il titolo in prestito da Philip K. Dick per cercare di trasformare o travalicare la realtà come atto poetico alla portata di tutti. Si chiederà ai partecipanti di provare a vedere l’originale poema della loro quotidianità, come fossero gli autori delle battute nella vita di tutti i giorni. Verranno inventati forme di presente alternativo, deformando le proprie biografie. La musa ispiratrice sarà una rivista enigmistica attraverso narrazioni-rebus e giochi di parole. I nuovi talenti teatrali avranno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale e ricevere stimoli significativi per il proprio percorso artistico. I tre incontri saranno venerdì 20 gennaio (dalle 18 alle 21), sabato 21 gennaio (dalle 10.30 alle 14) e domenica 22 gennaio (dalle 15 alle 19). Nei prossimi mesi fino a settembre sono in programma altri tre laboratori di masterclass con Anagoor, Babilonia Teatri e Carlo Infante di Urban Experience: due tra le compagnie più premiate della scena contemporanea e uno dei più autorevoli critici teatrali, autore radiofonico e televisivo e oggi impegnato in progetti di performing media. I partecipanti verranno selezionati tramite open call, sulla base del curriculum e delle motivazioni. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via mail entro il 10 gennaio a info@teatroastra.it. Contributo per la partecipazione: 90 euro intero (70 euro ridotto under 30). Info e invio domande di partecipazione: Ufficio Teatro Astra in contrà Barche 55 a Vicenza - telefono 0444.323725; e-mail info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.

