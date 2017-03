"Se te ghe da dire na busia...disela grossa" a Conco

Sabato 25 marzo alle 20.30 la compagnia teatrale "Lacharen" di Roana porterà sul palco della Sala Don Italo Girardi di Conco lo spettacolo "Se te ghe da dire na busia...disela grossa", una divertente commedia brillante in due atti. Trama: Palace Hotel, Roma. La coppia De Mitri è in crisi coniugale. La moglie desidera che suo marito resti con lei, ma egli rifiuta dicendo di essere impegnato al Viminale. L'uomo mente poiché deve vedersi con una donna, che si scoprirà essere Susanna Rolandi, la segretaria della FAO. De Mitri, coinvolgerà il suo amico Mario Girini, che dopo una serie di equivoci con la moglie e il marito scoprirà la dura verità.

COMPAGNIA TEATRALE "LACHAREN": i Lacharen, nome che in lingua cimbra significa "gli allegrotti, coloro che ridono" , è una compagnia teatrale di Roana, nata nel 1998, con la passione per il teatro e l’intento di far trascorrere una serata in allegria al pubblico in sala. Per mantenere vive le radici della terra altopianese, riadattano i testi inserendo nei dialoghi parole in lingua cimbra. La prima rappresentazione “Don Oreste Guasta…teste” di Bruno Capovilla ha riscontrato un notevole successo per la formula dell’equivoco e delle risate tanto da indurre I Lacharen ad attivare corsi di teatro durante la stagione invernale e a continuare poi nella produzione di spettacoli.

