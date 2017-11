"Sconcerto d'Amore": acrobazie e giocolerie musicali al Comunale di Lonigo

Le Domeniche a teatro con mamma e papà - Teatro Comunale di Lonigo

"Sconcerto d'Amore" di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Musicista eclettico lui, attrice e acrobata lei, Nando e Maila sono eternamente in disaccordo, sul palcoscenico e nella vita.

Le loro acrobazie e giocolerie musicali sembrano impossibili. Così, per rompere la monotonia, il loro trapezio diventa un’orchestra di strumenti per uno strampalato concerto-commedia in un crescendo di gag e risate fino al poetico “happy end”.

Dai 6 anni. Atto unico, durata 60’.

