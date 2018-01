"Sconcertate" al Kitchen Teatro Indipendente di Vicenza

Compagnia Teatrale Gesti per niente

presenta

SCONCERTATE

con

Claudia Bellemo, Silvia De Bastiani, Rossana Mantese, Elena Nico, Alessandra Quattrini



La vita di Agnese, custode veneziana di un teatro e appassionata di rock inglese, si scontra con quella di quattro eccentriche musiciste straniere, arrivate nella sua città per suonare l’Estate di Vivaldi.



La Venezia che proponiamo è quella di oggi, assalita da fiumi di turisti, che, come le musiciste in questione, la amano e al tempo stesso la criticano: la sua scomodità, l’acqua che sale e i venditori abusivi a bordo strada. Dalla fibrillazione per l’aspettativa del concerto serale, le quattro passano allo sconforto di vederlo cancellato a causa della mancanza degli strumenti.



Sconcertate-300Tuttavia le ragazze non si perdono d’animo e con l’aiuto di Agnese, decidono comunque di improvvisare un improbabile concerto senza strumenti. Come? Con cuore, corpo, voce, pochi oggetti e tanta immaginazione del pubblico, che tra scene comiche, musica e danza, vivrà l’allegria e la poesia dell’estate di Vivaldi.



Per accedere al Kitchen Teatro Indipendente

è necessario essere iscritti all’Associazione Ossidiana per l’anno 2017/2018 (3,00 Euro).



Ingresso Interi

10,00 Euro



Ingresso Ridotti:

– 5,00 Euro per iscritti scuola di teatro di Ossidiana

– 8,00 Euro per possessori di abbonamento e carnet 2017/18 delle rassegne al Teatro Astra di Vicenza

– 8,00 Euro per abbonati Teatro Comunale di Vicenza

– 8,00 Euro per iscritti corsi teatro Theama

– 8,00 Euro per abbonati Teatro Bixio

– 6,00 Euro per ragazzi fino ai 14 anni



E’ consigliata la prenotazione a info@spaziokitchen.it

oppure con un sms al 335 5625286



Kitchen Teatro Indipendente

via dell’Edilizia 72

36100 Vicenza

guarda dove siamo

