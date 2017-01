"Sarto Per Signora": tradimenti nell'atelier al Teatro Busnelli di Dueville

Sabato 11 febbraio alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Sarto Per Signora" di George Feydeau a cura della compagnia "Amici del Teatro" di Noventa Vicentina al Teatro Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30 per la 18° rassegna "Radici" di teatro popolare. Adattamento e Regia: Franco Bellin. Scenografia: Marco Barbiero. Costumi: Stefania Gemmo. Interpreti e personaggi: Gloria Pirocca (Yvonne) - Carla Gaino (Signora Aigrevill) - Elisa Coltro (Susanna Aubin) - Carla Gemmo (Rose Pomponette) - Rosanna Zanellato (Madame Voltaire) - Massimo Munari (Stefano) - Marco Barbiero (Dottor Moulineaux) - Evaristo Toninello (Bassinet) - Franco Bellin (Aubin). Trama della commedia: il dottor Moulineaux, un libertino poco incline alla fedeltà coniugale, tradisce la moglie con un’avvenente signora e per poter incontrare la sua amante, senza destare alcun sospetto, affitta un dismesso atelier sartoriale fingendosi sarto. Ma la porta d’ingresso della sgangherata sartoria non si chiude bene e il nido d’amore diviene così il luogo di incontro dei vari personaggi della commedia. Casualmente e senza volerlo, si ritrovano i mariti, le mogli, gli amanti, le amanti dei mariti, gli amanti delle mogli, determinando e innescando improbabili equivoci, bugie inverosimili e grottesche, situazioni comiche esilaranti. La finzione scenica rivela però una peculiarità, che nonostante il lento e inesorabile trascorrere degli anni (la vicenda è ambientata nella Parigi di fine ‘800) è spietatamente attuale: la verità dell’essere mascherata dall’apparire, i vizi segreti dietro le pubbliche virtù, la ricerca del piacere carnale che si nasconde sotto il perbenismo. Alla fine, in una sorta di condivisa ipocrisia, tutti i personaggi perseguiranno il comune obiettivo di salvaguardare la salvezza delle apparenze, che dovrà ad ogni costo primeggiare sui valori come l’onesta e la trasparenza. Biglietti: 8 euro intero e 5 euro ridotto (12-25 anni, over 65 anni, abbonati stagione cineforum Dueville, tesserati Associazione NOI Dueville). Prevendite e assegnazione del posto tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.00 e il sabato dello spettacolo dalle ore 15.30 alle ore 18 presso la biglietteria del cinema teatro Busnelli. Info: www.dedalofurioso.it - 0444.592225 - 345.7079215.

