"Sarto Per Signora" al Teatro San Lazzaro di Vicenza

Domenica 5 marzo alle 16 andrà in scena lo spettacolo "Sarto Per Signora" di Georges Feydeau, interpretata dagli Amici del Teatro “D. Marchesin” di Noventa Vicentina al Teatro San Lazzaro di Vicenza in via Pier Luigi da Palestrina (zona Villaggio del Sole) nell'ambito della 18° rassegna di prosa "Teatro Sei" (vedi programma). Trama della commedia: il dottor Moulineaux, un libertino poco incline alla fedeltà coniugale, per poter incontrare la sua amante senza destare alcun sospetto, affitta un dismesso atelier, fingendosi sarto. La porta d’ingresso non si chiude bene e nel nido d’amore esploderanno esilaranti situazioni comiche e deprecabili ipocrisie, per salvaguardare le apparenze a scapito di onestà e trasparenza. Prezzi: 7 euro intero - 5 euro ridotto. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 - fitavicenza@libero.it; Comune di Vicenza - Circoscrizione n. 6 - telefono 0444.222760; "La Ringhiera" 347.1747432; "Lo Scrigno" 340.7871744.

