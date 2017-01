Sammy Basso in "Re Leone" al Teatro Comunale di Thiene

Sabato 28 gennaio alle 17 e in replica alle 21 è in programma lo spettacolo "Re Leone" con Sammy Basso a cura de "La Compagnia del Villaggio" in collaborazione con l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus sul palco del Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18. Il grande musical, che incanta ed emoziona grandi e piccini, torna alla grande con l'attore protagonista inedito Sammy Basso, uno straordinario esempio di vita nonostante la sua malattia rara dell'invecchiamento precoce (progeria). La magia dello show si fonderà perfettamente con la solidarietà. Tutto il ricavato sarà devoluto in favore dell'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. Biglietti: 15 euro intero e 12 euro ridotto per i bambini dai 4 ai 12 anni. Prevendite: 342.1033663 dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 - progeria.musical@gmail.com.

