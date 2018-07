Salotti Urbani 5 : "In mezzo al mare. La necessità di sedurre" con Theama

Al via il 3 luglio la quinta edizione di "Vicenza Salotti Urbani", l'iniziativa di Theama Teatro per riscoprire in modo alternativo le bellezze del centro storico, nell'ambito dell"Estate a Vicenza", la rassegna di attività artistico-culturali e ricreative in programma da fine giugno a settembre, realizzata da Comune di Vicenza e Aim Gruppo, in collaborazione con il consorzio turistico Vicenzaè e alcune associazioni e istituzioni culturali cittadine.

Alle 21 di martedì 3 luglio Theama propone dunque lo spettacolo itinerante "In mezzo al mare. La necessità di sedurre", che indaga la natura profonda e misteriosa della sensualità femminile, muovendo il pubblico tra i cortii di Palazzo Trissino Lanza, nel quadro architettonico di contra' Riale, con Piergiorgio Piccoli, Nautililus cantiere teatrale e Simone Piccoli alle tastiere.