"Rospi, Pesci e...Felicità": fiaba musicale per bambini al Comunale di Vicenza

Domenica 26 marzo alle ore 17 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "Rospi, Pesci e...Felicità" di Ullallà Teatro insieme a Ensemble Ludus Musicae con narrazione e musica per bambini e famiglie nell'ambito dei "Progetti Formativi 2017" (vedi programma), dedicati al mondo della scuola come educazione culturale al pubblico del futuro. Narratori Angela Graziani e Pippo Gentile per Ullallà Teatro e Ensemble Ludus Musicae, diretta da Elena Fattambrini con Bianca e Irene Pizzato, Elisabetta Bordianu, Francesco Storti, Stefano Munaretto, Francesco Gollin, Ester Bettanin. Musiche popolari da tutto il mondo. Programma: c'era una volta una famiglia felice, un magico pesce ed un rospo assai permaloso. Tre simpatiche storie narrate attraverso la musica e la parola. Ingresso unico a 4.50 euro.

