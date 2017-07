"Romeo y Juliet Tango": show di danza e musica al Castello di Romeo

ESTATE D’EVENTI 2017 A MONTECCHIO MAGGIORE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Mercoledì 26 luglio alle ore 21.15 ai bastioni del Castello di Romeo di Montecchio Maggiore andrà in scena "Romeo y Julieta Tango", spettacolo di danza e musica a cura della Compagnia "Naturalis Labor" di Vicenza e il "Cuarteto Tipico Tango Spleen" per il terzo appuntamento con la rassegna "I Mille Volti di Giulietta 2017", dedicata al “multiforme ingegno” dell’universo delle donne. L'appuntamento, omaggio alla femminilità, farà dei Castelli di Montecchio la dimora artistica d’elezione della più grande storia d’amore mai raccontata, valorizzandoli ed esaltandone la bellezza.

ROMEO Y JULIET TANGO. Lo show coinvolgente e passionale per 12 danzatori e un quartetto musicale vede la danza fonders col racconto in un crescendo che lascia senza parole. Una produzione di grande appeal firmata dal coreografo Luciano Padovani che nel corso di questi anni ha firmato numerose creazioni di tango e danza, segnando spesso il sold out in vari teatri italiani. Romeo y Julieta Tango porta in scena il dramma shakespeariano e lo racconta attraverso il linguaggio della danza e del tango. Con la musica dal vivo per Cuarteto Tipico Tango Spleen in scena 12 interpreti. Danzatori e tangueros argentini danno vita ad uno spettacolo raffinato e coinvolgente.

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il Castello di Romeo si illuminerà ancora per "Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" con "Stivalaccio Teatro" (sabato 29 luglio) oltre alla proiezione del film "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli (domenica 30 luglio).

BIGLIETTI: intero numerato 12 euro - ridotto 8 euro.

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI: Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo (0444.492259).

EVENTUALE RINVIO. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato in data da destinarsi al Castello di Romeo o al Teatro Sant’Antonio in forma semiscenica.

ORGANIZZAZIONE. L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale Arteven - Regione del Veneto.

