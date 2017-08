"Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" al Castello Inferiore di Marostica

GUIDA SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Sabato 5 agosto alle 21 andrà in scena la commedia "Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" a cura della compagnia "Stivalaccio Teatro" al Castello Inferiore di Marostica per la rassegna artistica "Operaestate Festival 2017" nell'appuntamento promosso dall’assessorato comunale alla cultura. La celeberrima storia di Shakespeare prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime come materia viva per portare sul palco, attraverso il Teatro Popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da “Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte. Soggetto originale e regia: Marco Zoppello. Interpreti: Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello. Scenografia: Alberto Nonnato. Costumi: Antonia Munaretti. Maschere di Roberto Maria Macchi. Duelli di Giorgio Sgaravatto. Consulenza musicale: Veronica Canale.

ROMEO E GIULIETTA: L'AMORE E' SALTIMBANCO. Si tratta del secondo capitolo de “La trilogia dei commedianti”. Siamo nel 1574 e Venezia è in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore immenso per il Doge e per la città lagunare. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanchi dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe con la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: “Romeo e Giulietta”. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma con il problema di trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura da far ammirare al principe Enrico. Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Prova eccezionale che riporta il pubblico ai tempi, ai modi e alle atmosfere della Commedia dell’Arte, dove a farla da padrone è l’arte della recitazione, dell’improvvisazione, della capacità di cogliere stupire in un percorso esilarante pieno di colpi di scena.

BIGLIETTI: 7 euro.

PREVENDITE: Biglietteria Operaestate - 0424.524214 - www.operaestate.it - Associazione Pro Marostica - Piazza Castello 1 Marostica - 0424.72127.

