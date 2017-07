"Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" a Montecchio Maggiore

ESTATE D’EVENTI 2017 A MONTECCHIO MAGGIORE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Sabato 29 luglio alle ore 21.15 ai bastioni del Castello di Romeo di Montecchio Maggiore andrà in scena "Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" a cura della Compagnia "Stivalaccio Teatro" per il quarto appuntamento con la rassegna "I Mille Volti di Giulietta 2017", dedicata al “multiforme ingegno” dell’universo delle donne. L'appuntamento, omaggio alla femminilità, farà dei Castelli di Montecchio la dimora artistica d’elezione della più grande storia d’amore mai raccontata, valorizzandoli ed esaltandone la bellezza.

ROMEO E GIULIETTA: L’AMORE È SALTIMBANCO. E' la versione rivisitata e corretta del grande amore shakesperiano, ambientata a Venezia in modo spassoso, comico ed esilarante con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello. Trama: Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, sopravvissuti all’inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere dei saltimbanco, ma finalmente giunge l'occasione inaspettata per riscattarsi. Dovranno recitare per Enrico III, il futuro Re di Francia, la più grande e tragica storia d'amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Ed ecco comparire nel campiello Veronica Franco, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assisterà ad “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. Soggetto originale e regia di Marco Zoppello. Scenografia: Alberto Nonnato. Costumi: Antonia Munaretti. Maschere di Roberto Maria Macchi. Duelli di Giorgio Sgaravatto. Consulenza musicale: Veronica Canale.

PROSSIMO APPUNTAMENTO. Il Castello di Romeo si illuminerà ancora per la proiezione del film "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli (domenica 30 luglio).

BIGLIETTI: intero numerato 12 euro - ridotto 8 euro.

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI: Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket by Best Union. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo (0444.492259).

EVENTUALE RINVIO. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato in data da destinarsi al Castello di Romeo o al Teatro Sant’Antonio in forma semiscenica.

ORGANIZZAZIONE. L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale Arteven - Regione del Veneto.

ELENCO TEATRI

Gallery