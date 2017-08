"Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimabanco" al Chiostro San Pietro di Vicenza

Martedì 29 agosto alle 21.15 Stivalaccio Teatro metterà in scena lo spettacolo "Romeo e Giulietta: L'Amore è Saltimbanco" al Chiostro di San Pietro a Vicenza per l'ultimo appuntamento con il festival di teatro popolare "Be Popular", organizzato da "Stivalaccio Teatro" con il patrocinio comunale in collaborazione con IPAB. Rappresentazione che riporta il pubblico ai tempi, ai modi e alle atmosfere della Commedia dell’Arte, dove a farla da padrone è l’arte della recitazione, dell’improvvisazione, della capacità di cogliere stupire in un percorso esilarante pieno di colpi di scena.Soggetto originale e regia di Marco Zoppello. Interpreti: Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello. Scenografia: Alberto Nonnato. Costumi Antonia Munaretti. Maschere di Roberto Maria Macchi. Duelli di Giorgio Sgaravatto. Consulenza musicale di Veronica Canale.

ROMEO E GIULIETTA: L'AMORE E' SALTIMBANCO. Si tratta del secondo capitolo de “La trilogia dei commedianti”. Siamo nel 1574 e Venezia è in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima di Venezia. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanchi dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe con la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: “Romeo e Giulietta”. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma con il problema di trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura da far ammirare al principe Enrico. Ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta.

BIGLIETTI: intero a 12 euro - ridotto under 30 a 10 euro. Vendita biglietti dalle ore 20. Inoltre dal 18 al 27 agosto ci sarà un workshop con laboratorio di costruzione artigianale maschere a cura dell'Associazione Manimotò (info@stivalaccioteatro.it - venerdì 25 agosto 19 - 23 / sabato 26 e domenica 27 agosto 10 - 18).

