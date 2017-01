"Romeo e Giulietta" in diretta dal "Metropolitan House" al Teatro Comunale di Vicenza

Martedì 24 gennaio alle 20 presso la Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà proiettato in diretta dal "Metropolitan Opera House" di New York il balletto "Romeo e Giulietta" per la nuova produzione del regista Bartlett Sher all'interno degli appuntamenti con la 10^ stagione artistica. Musica: Charles Gounod. Libretto di Jules Barbier e Michel Carré. Direttore d’orchestra: Gianandrea Noseda. Cast: Diana Damrau (Giulietta); Vittorio Grigolo (Romeo); Elliot Madore (Mercuzio); Mikhail Petrenko (Frate Lorenzo). Quando Diana Damrau e Vittorio Grigolo hanno recitato insieme fronteggiandosi nella Manon del Met, nel 2015, il New York Times scrisse: "La temperatura sale quasi a ebollizione ogni volta che Damrau e Grigòlo sono sul palco insieme". La coppia di danzatori Damrau- Grigolo sono protagonisti di nuovo insieme nel ruolo di amanti della più classsica delle opere all'interno dello sfarzoso e procace adattamento shakespeariano di Gounod. La nuova produzione di Bartlett Sher è stata già acclamata per la riproduzione del vivace ambiente settecentesco e per gli splendidi costumi alle prime di Salisburgo e de La Scala. Gianandrea Noseda dirige la ricchissima partitura musicale. Prezzi: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 65 e under 30).

