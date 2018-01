"Romeo e Giulietta": balletto dal Teatro Bolshoi al Cinema del Ridotto

Il secondo appuntamento stagionale al Cinema del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza è previsto domenica 21 gennaio alle 16 con la diretta live del balletto “Romeo e Giulietta”, una nuova produzione del Teatro Bolshoi di Mosca, tratto dall’omonimo dramma di William Shakespeare, su coreografia di Alexei Ratmansky, musica di Sergei Prokofiev, con il corpo di ballo, i solisti e i primi ballerini del Bolshoi di Mosca; spiccano i ruoli di Ekaterina Krysanova (Giulietta), Vladislav Lantratov (Romeo) e Igor Tsvirko (Mercuzio).

Il coreografo ed ex direttore artistico del Bolshoi Ballet Alexei Ratmansky rilegge il dramma shakespeariano portando in scena una narrazione contemporanea che celebra il tragico e infelice amore dei due giovani; grazie al brillante adattamento delle musiche romantiche e trascinanti di Prokofiev, infonde nuova linfa alla storia degli amanti più famosi della letteratura come nessun altro coreografo ha saputo fare.

Basato sull’omonima opera di Shakespeare, “Romeo e Giulietta” è uno dei balletti più popolari di tutti itempi; originariamente commissionato dal Balletto Kirov di Leningrado nel 1934, “Romeo e Giulietta” di Prokofiev fu messo in scena solo nel 1940 al Teatro Kirov e addirittura nel 1946 al Teatro Bolshoi. Oggi questo balletto - quattro atti e dieci quadri - è considerato una delle opere più apprezzate di Prokofiev per l’ispirazione melodica, la grande varietà dei ritmi e il tratteggio di personaggi memorabili.