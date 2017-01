"Robin Hood" per i bambini delle scuole primarie al Teatro Astra di Vicenza

Giovedì 19 gennaio alle 9.30 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 andrà in scena lo spettacolo per i bambini delle scuole primarie "Robin Hood" a cura di "Armamaxa Teatro" per la regia Micaela Sapienza con Enrico Messina e Giuseppe Ciciriello. Disegno e luci: Fausto Bonvini. Età consigliata 6-11 anni. Durata 55 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore. Robin Hood di Sherwood è forse l’unico personaggio della cultura europea che sia riuscito ad attraversare con perfetta naturalezza tutti i mass media dal Basso Medioevo fino ad oggi: dalla tradizione orale dei mercati e delle fiere fino al villaggio globale della comunicazione televisiva e cinematografica. Brigante e paladino insieme, il “miglior arciere d’Inghilterra” è per antonomasia il difensore del popolo dalla prepotenza dei ricchi e dei dominatori. Coraggioso furfante che ignora i vincoli del diritto, Robin “ruba ai ricchi per sfamare i poveri” e incarna in sé l’aspirazione universale dell’uomo alla libertà. Due attori evocano la sua storia, ritrovandosi anche loro bambini impegnati ad arrampicarsi sugli alberi proprio come Robin e il suo compagno Little John, offrendo al contempo ai piccoli spettatori un messaggio semplice ma di valore universale, come vive ed attuali sono le ragioni umane che ne stanno alla base.

