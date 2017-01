"Riu Dense Sense & Ballanthe": A Taste of Dance al Teatro Busnelli di Duevilli

Continuano gli appuntamenti con la "grande" danza a Dueville, dove in occasione del secondo appuntamento del festival "A taste of dance…frammenti di danza contemporanea" sotto la direzione artistica di Giulia Menti, il Cinema Teatro Busnelli avrà l'onore di ospitare per il secondo anno la compagnia RIU DENSE SENSE di Hannover. Una premier quella del 21 gennaio dove Simone Deriu, fondatore e coreografo della compagnia, e la moglie Tatiana Marchini porteranno in scena una nuova lettura di MAN IN THE CLOUDS | NUVOLE, in cartellone per tre settimane a Febbraio anche al THEATER IN DER EISFABRIK COMMEDIA FUTURA di Hannover. Simone Deriu ha iniziato la sua formazione in Sardegna come ginnasta, per poi approfondire lo studio della danza classica e moderna diplomandosi alla Rotterdam Dance Accademy (Codarts). Ha lavorato e collaborato con le migliori compagnie e teatri europei come la "Galili Dance Company" a Groningen (Olanda), il "Staatstheater Darmstadt" in Germania ed il "Staatstheater di Kassel" con Johannes Wieland. Simone ha lavorato anche con coreografi come Maura Morales, Shumpei Nemoto, Matthias Kass ad Hannover e Fernando Hernando Magadan e Zoran Markovic a Londra. Per anni lavora come solista e coreografo con la Gothenburg Opera Dance Company sotto la direzione di Adolphe Binder ed crea "The Unremarkables" per il progetto "NUDANS extended" per la Göteborg Opera House. Dall'incontro ad Hannover nel 2010 con il coreografo Felix Landerer nasce una lunga ed importante collaborazione, attualmente lavora come danzatore, assistente alla coreografia e rehearsal director per Landerer & Co. La sua RIU DENSE SENSE è una compagnia in continua evoluzione. Il suo studio complesso e molto personale sul movimento, ha basi nella ginnastica ed è nato anche grazie alle numerose collaborazioni e ricerche coreografiche all'estero. I coreografi Deriu e Marchini, tutt'ora ballerini professionisti in note compagnie internazionali, stanno avendo molta risonanza in Germania ed in Svezia. Con questa compagnia saranno in scena al Cinema Teatro Busnelli il 21 Gennaio alle 21 presentando una nuova lettura di una loro vecchia produzione. Scrive Simone Deriu a proposito di MAN IN THE CLOUDS: "Sin da bambino il suo sguardo vagava sugli alberi piuttosto che sulla lavagna… lei se messa sotto pressione provava un senso di confusione tale da non riuscire neppure a dire il suo nome. E voi? Fate mai i conti con la vostra mente?". Un'analisi su sogni, paure e pensieri che vagano come nuvole soffiate dal vento. Pensieri che talvolta ci attraggono, altre volte ci guidano, dapprima adagiandosi plumbei e pesanti sul passato e poi viaggiando all'impazzata senza nessuna logica come nuvole... prima assumendo una forma ed un secondo dopo svanendo. In occasione dello spettacolo nel pomeriggio di sabato 21 e domenica 22, alle 15, l'artista Simone Deriu terrà un workshop per danzatori contemporanei presso CUCA (Vicolo della Ricerca, 18 Sovizzo) all'interno del ciclo Contemporary Dance Workshop 2016-2017. CDW, nato in collaborazione con Sinedomo Dance District, offre da anni la possibilità ai danzatori della provincia e non di studiare a cifre contenute con grandi artisti e coreografi internazionali. Con A taste of Dance continua anche il progetto Pre-Scriptum che sostiene le compagnie emergenti locali offrendo la possibilità di esibirsi, con un estratto delle proprie produzioni, prima del titolo in calendario. Il 21 Gennaio quindi il festival propone anche la giovane compagnia emergente BALLANTHE di Padova, diretta da Anna Piovan e Donatella Chibbaro, con un estratto di "Canzonita", uno spettacolo che interpreta la canzone italiana in un viaggio tra i migliori compositori e autori della nostra terra in scena per la prima volta a Sestri Levante il 07 agosto 2016, su consiglio ed invito di Leon Cino. Info e biglietti: Intero 12 € | Ridotto 10€ | Convenzione Scuole di danza 7€, Abbonamento 2 Spettacoli (21 Gennaio e 18 Febbraio) Intero 20€ | Ridotto 16€ | Abbonamento Scuole di danza 10€ ; www.dedalofurioso.it, danza@dedalofurioso.it Facebook: A taste of dance - frammenti di danza contemporanea, tel/sms 340 3738306 - 345 7079215, tel teatro 04441873340.

