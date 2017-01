"Ritorneranno": l'odissea degli alpini in Russia al Cinema Verdi di Breganze

Domenica 22 gennaio alle 20.45 presso il Cinema Verdi di Breganze in via Generale Maglietta 1 andrà in scena lo spettacolo "Ritorneranno" di Andrea Carabelli con Marco Bonanni ed Andrea Carabelli per una produzione e distribuzione a cura del "Teatro Telaio" sulla vittoria storica degli alpini a Nicolajewka in Russia durante la seconda guerra mondiale il 26 gennaio 1943. Gli alpini si ritirarono nelle pianure del Don per proseguire la battaglia fino alla ritirata russa. Dopo un'odissea di 9 giorni di marcia e 25 battaglie di sfondamento e retroguardia, gli alpini giunsero all’appuntamento finale: lo sbarramento russo di Nikolajewka. I 13.420 uomini rimasti del Corpo d’Armata Alpino (erano più di 60.000 dieci giorni prima) espugnarono a colpi di fucile e bombe a mano il paese di Nikolajewka. Le forze sovietiche vennero sopraffatte dagli "Alpini della Tridentina", comandati dal loro eroico comandante, il generale Reverberi. Gli alpini travolgeranno così la resistenza sovietica, ma il prezzo pagato fu enorme con migliaia di soldati italiani caudti sul campo di battaglia nel gelido inverno russo. Lo spettacolo “Ritorneranno” è una rievocazione teatrale storica, costruita a partire dagli scritti e dai diari di Don Carlo Gnocchi insieme ai canti dei cori alpini, che fanno rivivere momenti di memoria, episodi di tristezza e sconforto, ma anche di serenità e di speranza. Biglietto: 5 euro. L'evento è organizzato dalla "Rassegna Senza Orario Senza Bandiera".

