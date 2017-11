Rita Pelusio con "Eva Diario di una Costola" a Creazzo

Sabato 2 dicembre alle ore 21.00, presso l'Auditorium Manzoni di Creazzo, la famosa comica milanese Rita Pelusio porterà in scena un divertentissimo spettacolo dal titolo “Eva - Diario di una costola”.

«E Dio creò la donna…». Eva. Sì, ma quale Eva? Dopo il successo di “Suonata” e “Pianto tutto”, Rita Pelusio dà vita ad una figura curiosa e ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo ancora puro. Ispirata al Diario di Eva (1906) di Mark Twain, Eva è un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un fou irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire.

Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all’anziana innamorata: umane nella loro imperfezione queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità. Perché la diversità manda avanti il mondo. Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta un’altra cosa.

In televisione abbiamo visto Rita Pelusio ospite in alcune puntate di "Andata e ritorno" e "Belli dentro". Nel 2006 ha fatto parte del cast di Markette, nel 2012 di Zelig Off e dal 2007 al 2014 in quello di Colorado Cafè. A teatro ha debuttato nel gennaio 2010 con lo spettacolo "Pianto Tutto" e, nell'estate 2011, con "Stasera non escort".

L'evento è inserito nella rassegna "Luci in Scena - Creazzo a Teatro", organizzata e promossa dal comune di Creazzo in collaborazione con il Gruppo Panta Rei.

Biglietti: intero a 8 euro; ridotto a 6 euro (per i ragazzi under 12 e i possessori di Carta60). Informazioni sul sito internet del Gruppo Panta Rei: www.gruppopantarei.it. Prenotazioni: 0424.572042 - 340.7854728 - info@gruppopantarei.it.

ELENCO TEATRI