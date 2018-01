"Rigoletto" in diretta live al Comunale di Vicenza dal Royal Opera House di Londra

Prosegue anche nel 2018 la programmazione del Cinema al Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza, con appuntamenti di balletto e la lirica nel mese di gennaio.

Si parte martedì 16 gennaio alle 20.15 con la celebre opera lirica di Giuseppe Verdi ”Rigoletto” trasmessa in diretta live dalla Royal Opera House di Londra, libretto di Francesco Maria Piave interpreti il Royal Opera Chorus e l’Orchestra della Royal Opera House.

L’opera in 3 atti, tratta dal dramma di Victor Hugo “Le Roi s’amuse”, prodotta da David McVicar è diretta da Alexander Joel, prevede un cast straordinario guidato da Dimitri Planatias (Rigoletto, il buffone di corte deforme e sarcastico), Lucy Crowe (Gilda) e Michael Fabiano (il Duca di Mantova).

"Rigoletto”, un intenso dramma di passione, tradimento, seduzione, amore filiale e vendetta, è la tragedia senza tempo di Giuseppe Verdi che offre non solo una combinazione di ricchezza melodica e potenza drammatica, ma pone in evidenza le tensioni sociali e la condizione femminile in una realtà, quella delle corti del XVI secolo, nella quale il pubblico ottocentesco poteva facilmente riconoscersi.