"Recital: Non Plus Ultra": Raul Cremona al Teatro Astra di Schio

Sabato 18 marzo alle 21 il famoso comico-mago Raul Cremona si esibirà nel nuovo show "Recital: Non Plus Ultra" al Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45. Lo show è un viaggio surreale nella memoria artistica di Raul Cremona, durante il quale si fanno incontri bizzarri: Jacopo Ortis dall'eloquio comicamente gassmaniano, che nasce da quell'infanzia spesa fra una partita all'oratorio e una serata al Cinema Arena dove venivano proiettati film come Il mattatore o I mostri; Silvano il Mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano, specchio del primo amore adolescenziale dell'artista, ovvero il Mago Silvan; e che dire dell'intollerante e milanesissimo Omen che Raul bambino ha imparato a conoscere in una Milano che non c'è più. Nel corso delllo spettacolo Raul Cremona, con disincanto e un pizzico di nostalgia regala un giro in giostra, a tratti vorticoso, ma anche poetico, riconfermandosi quel cantastorie che, con grande originalità, si serve della magia come arte della narrazione. Magia, prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag, macchiette, ecco le dominanti del "Recital", che tra i suoi riferimenti musicali può vantare la splendida inattualità di artisti come Kramer, Arigliano e il Quartetto Cetra. Biglietti in prevendita su Ticketone: 34.50 euro in Prima Platea - 28.50 euro in Seconda Platea - 23 euro in Galleria su www.ticketone.it/raul-cremona-biglietti-schio.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=1757406$8905576. Biglietti in prevendita su Vivaticket: 36.23 euro in Prima Platea - 29.93 euro in Seconda Platea - 24.15 euro in Galleria su www.vivaticket.it/ita/event/raul-cremona-non-plus-ultra/89282.

Biografia di Raul Cremona da "Wikipedia": inizia nei locali milanesi con personaggi a sfondo magico (Mago Oronzo, Silvano una parodia del Mago Silvan) e per lo più comico grottesco, per poi passare a ruoli un po' più impegnativi. Finisce così nel piccolo schermo grazie allo Zelig di Milano, diventandone una delle colonne portanti, tanto che in seguito ne prosegue l'attività con il programma televisivo Zelig Circus. Tra i suoi personaggi troviamo il maschilista Omen, che ce l'ha a morte con le donne, che sbraita e urla agli uomini in sala per farsi rispettare (ma ad una telefonata della moglie, che lui chiama "la Bestia", si zittisce immediatamente diventando mansueto come un agnello). Poi il melodrammatico Jacopo Ortis e le lettere all'amico Ugo Foscolo, per passare poi a Evok, il Messia di una pseudoreligione, che porta luce e prosperità, che benedice la folla con una spazzola bagnata in un secchio che passa poi tra i capelli.

