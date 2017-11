Rassegna "Un Teatro per i più Piccoli" a Mussolente

Teatro per divertirsi, teatro per sognare, teatro per vivere. E' ai nastri di partenza la rassegna "Un teatro per i più piccoli - Stagione 2017/18", curata dal Gruppo Panta Rei e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Mussolente.

Tre i titoli proposti per questa nuova edizione, tutti di grande richiamo e capaci di lanciare uno sguardo a tutto tondo sulle varie forme del Teatro Ragazzi, da quelle più tradizionali a quelle più moderne.

Si comincia domenica 19 novembre con "Il Pesciolino d’oro", che vedrà sulla scena proprio gli attori del Gruppo Panta Rei. Si tratta di una fiaba popolare russa, scritta del grande autore Aleksandr Puskin, che affronta tematiche universali quali la generosità e la lealtà, il tutto con un piglio vivace e divertente che saprà coinvolgere tutta la famiglia.

Grande appuntamento domenica 17 dicembre: la compagnia TCP Tanti Cosi Progetti di Ravenna porterà in scena uno dei suoi spettacoli più conosciuti, “La Gallinella Rossa”. La rappresentazione, partendo da un racconto tradizionale inglese, vede un attore dialogare con pupazzi e figure, srotolando una storia che parla di amicizia, solidarietà e coraggio.

Ultimo spettacolo domenica 21 gennaio, quando il Gruppo Panta Rei si dedicherà alla Commedia dell’Arte con "Il Segreto di Arlecchino". La maschera più conosciuta e amata accompagnerà tutta la famiglia in un viaggio alla riscoperta della tradizione teatrale italiana, tutta lazzi, tirate e funamboliche invenzioni sceniche.

I primi due spettacoli sono dedicati ai bambini a partire dai 3 anni, il terzo dai 5 anni. Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle 16.30 e si svolgeranno nella Sala Polifunzionale “San Michele Arcangelo” di Mussolente, in via Roma 15.

Biglietti: Intero 5 euro, Ridotto 3 euro.

Per informazioni è consultabile il sito del Gruppo Panta Rei (www.gruppopantarei.it). Per prenotazioni si può chiamare ai numeri 0424.572042 - 340.7854728 o scrivere a info@gruppopantarei.it. Vedi anche: "Un Teatro per i Più PIccoli 2016".

Programma della rassegna:

Domenica 19 novembre, ore 16.30: IL PESCIOLINO D'ORO - Gruppo Panta Rei

Domenica 17 dicembre, ore 16.30: LA GALLINELLA ROSSA - TCP Tanti Cosi Progetti / Accademia Perduta Romagna Teatri



Domenica 21 gennaio, ore 16.30: IL SEGRETO DI ARLECCHINO - Gruppo Panta Rei

