"Rapsodia Ungherese": danza e musica popolare al Teatro Comunale di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 1 gennaio 2017 alle 17 è in programma lo spettacolo "Rapsodia Ungherese" con la danza e la musica popolare-storica dell'"Ungarian State Folk Ensemble", diretto dal coreografo Gábor Mihalyi, al Teatro Comunale di Vicenza in viale Giusppe Mazzini 39 per gli eventi fuori abbonamento della 10^ rassegna artistica 2016-2017. Si apre sotto il segno del folklore il nuovo anno al Teatro Comunale di Vicenza con un appuntamento festoso e molto apprezzato dal pubblico per un genere di spettacolo inconsueto, scoprendo tradizioni diverse dalla nostra. Saranno due ore di show allo stato puro in un’alternanza senza sosta di ritmo e armonia, sentimenti e passioni, rappresentate con movimenti danzanti del gruppo folcloristico di stato ungherese. L’Hungarian State Folk Ensemble, curata nella parte musicale da László Kelemen, è stato fondato nel 1951 per far conoscere la cultura e il folklore ungherese nella sua incredibile varietà di generi. Il suo repertorio spazia dalla musica storica a quella popolare, dalla danza ai giochi drammatizzati, passando per gli elementi contemporanei della dance-house. Protagonista indiscussa dello spettacolo sarà anche la rapsodia ungherese, virtuoso esempio di danza popolare, impregnata nei ritmi e nella melodia del folklore magiaro, arricchita di volta in volta dal virtuosismo e dalla capacità inventiva degli esecutori. Come genere musicale, la rapsodia è caratterizzata da ritmi tumultuosi, emozioni forti ed appassionate, alti livelli di espressività. La vivace successione dei numeri di danza presenterà immagini di vita contadina nella campagna ungherese con le diverse componenti etniche, una sorta di percorso ideale nelle regioni dell’Ungheria e dell’area balcanica oltre i confini del tempo.

Nello spettacolo (due tempi con un intervallo) saranno in scena danzatori e musicisti, che si esibiranno dal vivo, in una successione dinamica e coinvolgente di situazioni su questa singolare cultura espressa nelle acrobazie dei balli degli uomini, nel lirismo delle espressioni femminili e nel virtuosismo delle danze a coppie. In scena nello spettacolo saranno rappresentati i sentimenti dell’amore, dell’abbandono, del desiderio, della festa, dello scherzo, della perdita, della gioventù, della nostalgia, del divertimento e di tutto ciò che quotidianamente è parte integrante della vita di un popolo. Il vasto repertorio praticato ha fatto dell’Hungarian State Folk Ensemble uno dei gruppi più conosciuti del panorama mondiale per questo genere di danza, che attinge alla tradizione: l’ensemble si è esibito in 50 paesi del mondo e i suoi spettacoli sono stati visti da oltre 8 milioni di persone. In Ungheria si esibisce regolarmente in più di 100 spettacoli all'anno. Uno spettacolo come ”Rapsodia Ungherese” dimostra che il recupero delle tradizioni e del folklore continua ad essere di grande importanza e vitalità, a ribadire che la cultura è una delle principali fonti di identità, non solo per gli ungheresi, ma per tutte le nazioni. La messa in scena proposta da questo straordinario ensemble è anche un viaggio nel tempo tra passato e presente attraverso ballo e musica alla riscoperta delle proprie radici, in cui “il ritmo etnico” è il messaggio proiettato dalla danza e dal canto: e proprio queste le arti si dimostrano le più vitali nel riscoprire il piacere arcaico delle radici.

Biglietti: Intero a 29 euro; Over 65 a 23 euro; Under 30 a 15 euro. I biglietti per “Rapsodia Ungherese” si potranno acquistare alla biglietteria del Teatro, in viale Mazzini, aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15, e un’ora prima dello spettacolo; online sul sito del teatro www.tcvi.it, in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI.

