Rappresentazione teatrale "Quatro Fiole da Maridare": raccolta fondi pro-scuola

La Compagnia delle Donne presenta: "Quatro Fiole da Maridare"

FARE TEATRO FA BENE per moltissimi motivi, libera la mente, rafforza la concentrazione, allena la memoria, espande l’immaginazione, stimola la creatività e tanto altro ancora.

Il conte Ottavio deve far sposare le quattro figlie e, come consuetudine di quei tempi, i futuri mariti vengono scelti dal padre. Il pover’uomo non ha tenuto conto però della volontà delle figlie, della forza di persuasione della moglie Isabella, dei sotterfugi della governante Maria a cui si aggiungono i pensieri sospettosi della sorella Lucrezia e la furbizia di nonna Ersilia. A complicare la faccenda ci sono alcuni parenti che si sono rivolti ad un notaio dichiarando di essere i legittimi eredi del patrimonio dei Monza, mettendo in crisi il conte Ottavio che deve destinare una congrua dote alle figlie Elena, Cecilia, Lavinia e Paola … perché possano convolare a giuste nozze nonostante l’età.

