"Raperonzolo: Il Canto del Crescere" al Teatro Astra di Vicenza

Lunedì 16 gennaio alle 9.30 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 andrà in scena lo spettacolo per i bambini delle scuole primarie "Raperonzolo: Il Canto del Crescere" a cura della compagnia "Teatro del Buratto" per la regia di Renata Coluccini con Cristina Liparoto e Sara Milani. Scene di Marco Zennaro. Età consigliata 6-10 anni. Tecnica utilizzata teatro d’attore. La fiaba narrata è quella classica di "Raperonzolo", la bimba rapita da una strega al compimento del dodicesimo anno di età, con le suggestioni di racconti più recenti come “Coraline e la porta magica”. È la storia di una bambina che si troverà a vivere in due “famiglie”, sempre sognando di uscire e attraversare il bosco che, segreto e misterioso, circonda le sue due sue case. È la storia di un incontro con un principe, di un amore che la farà sognare e le regalerà coraggio e ali per cominciare a volare. I protagonisti sono madri, padri, matrigne e principi, ma soprattutto una bambina, che vuole affrontare il bosco, fatto di paure, solitudine, desideri, per poter infine crescere. L’infanzia è come un libro prezioso in cui tutte le esperienze lasciano segni indelebili, che daranno vita al "romanzo dell'esistenza". Come tutte le fiabe, anche questa appartiene alla cultura di ogni popolo ed evoca situazioni che consentono al bambino di affrontare e metabolizzare le reali difficoltà della vita, aiutandolo a tradurre in immagini visive gli stati interiori e a trasferire alla realtà significati nascosti. Insomma, a dare forma ed elaborare l’inconscio del mondo.

ELENCO TEATRO