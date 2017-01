"R.osa": danza ispirata a Botero al Cinema Teatro Super di Valdagno

Giovedì 6 aprile alle 21 è in programma in prima regionale al Cinema Teatro Super di Valdagno in viale Trento 28 lo spettacolo di danza "R.osa" di Silvia Gribaudi con Claudia Marsicano per la rassegna "Finisterre 2016-2017" (vedi programma). La serata sarà preceduta dal laboratorio “Arte, bellezza, identità, presenza" con la presenza di Silvia Gribaudi e Claudia Marsciano al Liceo Artistico "U. Boccioni" di Valdagno. "R.osa" è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico. Lo show "R.osa" si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione, in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo. E' un‘esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica in scena. "R.osa" fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite come una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità. Ingresso a 10 euro.

Note biografiche su Silvia Gribaudi: coreografa e performer vincitrice premio pubblico e giuria GD’A Veneto 2009, selezionata nel 2010 in Aerowaves Dance Across Europe, finalista premio equilibrio nel 2013 è ospite in numerosi festival nazionali ed internazionali tra cui nel 2009 alla Biennale di Venezia Ground 0 e nel 2012 alll’Edinburgh Fringe Festival. Nel 2012 collabora con il coreografo israeliano Sharon Fridman e inizia progetti di Art in Action sui diritti umani con Anna Piratti. Segue progetti artistici di ricerca sostenuti da: Il Cassero Bologna,Operaestate Festival Veneto,The Place(UK), Dansateliers (NL), Dansescenen (DK), Pasoa 2-Certamen Coreogràfico de Madrid (ES), Dance Week Festival (HR), Circuit Est Montreal, The dance center Vancouver, Nederlanse Dansdagen Maastricht, Dance House Lemesos Cipro. Docente fino al 2010 presso Accademia Teatrale Veneta conduce numerosi workshop in Italia e all’Estero su qualità di presenza ed espressione corporea. Performer in “vieni via con me” con Roberto Saviano e Fabio Fazio su Rai3, Compagnia Aldes coreografie Roberto Castello. Crea performance specifiche su: Differenze di genere progetto Performing Gender 2014; Riflessioni sulla femminilità Over 60; Invecchiamento attivo attraverso l’arte della danza dal titolo What age are you acting? Le età relative, prodotto dal progetto europeo ACT YOUR AGE selezionato alla Piattaforma della danza italiana NID 2014.