"Quello Che Non Ho": Neri Marcorè al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 25 marzo alle 20.45 e domenica 26 marzo alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo-concerto "Quello Che Non Ho" con Neri Marcorè nell'ambito della 10° rassegna artistica (vedi programma). Verranno eseguite alcune canzoni di Fabrizio De Andrè con la drammaturgia e regia Giorgio Gallione. Attori: Neri Marcorè Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini. Voci e chitarre arrangiamenti musicali Paolo Silvestri. Collaborazione alla drammaturgia Giulio Costa. Scene e costumi Guido Fiorato. Luci Aldo Mantovani. Le canzoni dello spettacolo saranno: "Se ti tagliassero a pezzetti" (De Andrè - Bubola); "Una storia sbagliata" (De Andrè - Bubola); "Ottocento" (De Andrè - Pagani); "Don Raffaè" (De Andrè - Pagani - Bubola); "Quello che non ho" (De Andrè - Bubola); "Khorakhanè" (De Andrè - Fossati); "Smisurata preghiera" (De Andrè - Fossati); "Dolcenera" (De Andrè - Fossati); "Volta la carta" (De Andrè - Bubola); "Canzone per l’estate (De Andrè - De Gregori). In entrambe le serate alle 20 ci sarà l'incontro nel foyer del teatro, condotto da Antonio Stefani, giornalista di teatro e musica per Il Giornale di Vicenza. Prezzi: Intero a 29 euro - Over 65 a 23 euro - Under 30 a 14 euro.

PROGRAMMA DELLO SPETTACOLO: "Quello che non ho" è un affresco teatrale che, utilizzando la forma del teatro canzone, cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. Ispirazione principale di questo percorso sono le canzoni di De Andrè (in particolare del concept album “Le nuvole”) e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini, apocalittiche, visionarie profezie (contenute nel poema filmico “La rabbia”), che raccontano di una “nuova orrenda preistoria”, che sta minando politicamente ed eticamente la società contemporanea. Questo storie emblematiche, quasi parabole del presente, che raccontano anche in forma satirica nuove utopie, inciampi grotteschi e civile indignazione. Storie di sfruttamento dell’uomo e dell’ambiente, di esclusione, di ribellione, di guerra, di illegalità, rilette con un filtro grottesco, ghignante e aristofanesco (da www.tcvi.it).

