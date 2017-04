"Quel Fiol d'un Can d'un Gato!" al Teatro Gioia di Caldogno

Sabato 22 aprile alle ore 20.45 andrà in scena al Teatro Gioa di Caldogno lo spettacolo “Quel Fiol d’un Can d’un Gato!”, tratto da un canovaccio di Abbo Renato, a cura della compagnia “Sempre Pronti” di Mestre. Regia di Rolando Verignan. La commedia in dialetto veneto, divisa in due atti, racconta che, a causa di un malaugurato quanto imprevedibile accidente, in una trattoria veneziana succedono le più paradossali situazioni.

TRAMA: Nane trattore e Cate sua moglie in eterna lite per i loro differenti modi di vedere sia la vita che la conduzione della trattoria. Lui, amicone fuori, baruffante e ubriacone in casa. Lei, moglie intelligente ma assai linguacciuta, domina la situazione. A complicare il tutto ecco il Ninin d’Oro. Gatto fedele e unico amico della Cate; solo lui la comprende e la consiglia. Una partita di funghi, acquistati dalla Cate da un venditore ambulante, da il via ad una serie di equivoci, che fanno presagire l’imminente tragedia. Il Gigi Pesaro e la comare Regina a dispetto delle ponpe funebri e della polizi,a che sta’ per intervenire, mettono un po’ di chiaro nell’intricata situazione e la presupposta tragedia si dispana e si risolve a lieto fine.

