"Profetessa": Valentina Brusaferro al Teatro Bixio di Vicenza

Sabato 21 gennaio alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 andrà in scena come prima assoluta lo spettacolo "Profetessa", monologo teatrale scritto da Filippo Bordignon e interpretato da Valentina Brusaferro, curato e promosso da "Theama Teatro", per la stagione "Facciamo" dell'11^ rassegna "Teatro Elemento". E' una rappresentazione dalla grande intensità scenica e dalle molteplici sfaccettature intellettuali in una drammaturgia ricca di fascino e suggestioni: incertezza e inquietudine, sogni e presagi, l’animo umano con i suoi misteri e le sue perversioni. La protagonista presterà voce e corpo ad una controversa figura femminile, piena di sensibilità e di intuito, portatrice di quel “sapere” che sfugge alla logica della ragione dall’atmosfera estremamente singolare.

Trama dello spettacolo: Anna è una donna come tante, la cui esistenza viene scandita da piccole gioie, tenui ricordi, amori di formazione e qualche inevitabile lutto. La sua sembrerebbe la storia di una persona qualunque, non fosse per il manifestarsi di visioni, che danno forma a paesaggi popolati da una Natura selvaggia ed erotizzata, visioni che ella non sa e non può interpretare. Sarà l’incontro con Fabrizia, un amica più giovane di lei, a innescare una trasformazione inspiegabile, dalla quale Anna uscirà completamente cambiata o semplicemente consapevole di un ruolo che mai avrebbe sospettato. “Profetessa” si propone come un’esperienza sospesa tra la verbosità e il limite del linguaggio verbale, tra la sessualità e il misticismo, tra l’intrattenimento e la comprensione di una forma di solitudine, che porta inevitabilmente alla veggenza. Valentina Brusaferro è un’artista, attrice, performer vicentina. La sua formazione ha seguito un percorso anomalo e originale che l’ha portata a distinguersi come una tra le più eclettiche attrici del territorio. Ha lavorato a lungo con La Piccionaia - I Carrara di Vicenza nelle produzioni legate al teatro ragazzi. Collabora con diverse realtà legate alla musica, alle arti visive, alla danza, alla poesia. Prezzi: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 e under 25) - 8 euro studenti. I biglietti saranno disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del teatro, ma si consiglia sempre la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) - 345.7342025 solo sabato e festivi (dalle 10 alle 18) - www.spaziobixio.com - www.theama.it.

