Profetessa al Kitchen Teatro Indipendente di Vicenza

PROFETESSA con Valentina Brusaferro

Drammaturgia: Filippo Bordignon

Regia: Valentina Brusaferro e Filippo Bordignon

Musiche originali: Erik Ursich



Anna è una donna come tante, la cui esistenza viene scandita da piccole gioie, tenui ricordi, amori di formazione e qualche inevitabile lutto. La sua sembrerebbe la storia di una persona qualunque, non fosse per il manifestarsi di visioni che danno forma a paesaggi popolati da una Natura selvaggia ed erotizzata, visioni che ella non sa e non può interpretare. Sarà l’incontro con Fabrizia, un amica più giovane di lei, a innescare una trasformazione inspiegabile dalla quale Anna uscirà completamente cambiata, o semplicemente, consapevole di un ruolo che mai avrebbe sospettato.

“Profetessa” si propone come un’esperienza sospesa tra la verbosità e il limite del linguaggio verbale, tra la sessualità e il misticismo, tra l’intrattenimento e la comprensione di una forma di solitudine, che porta inevitabilmente alla veggenza.