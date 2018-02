"Popolo": uno spettacolo di Davide Dal Prà al CSC di San Vito di Leguzzano

Demoni, re, puttane, operai, mercanti.

Ciascuno è schiavo e padrone di una trasformazione. Ognuno racconta una storia. La storia del popolo. Carestie, furti e sconfitte.

​Il popolo ascolta da dove viene. Ricorda tutto ciò che ha passato, come ha fabbricato regni. Pensa a come le rivoluzioni si siano trasformate in buie gallerie, dove, ancora adesso, il popolo si cerca.

POPOLO è una storia che sembra una favola e finisce nel buio.

