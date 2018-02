Pomeriggi in famiglia al Mattarello

ultimo appuntamento con la mini-rassegna teatrale “Pomeriggi in famiglia!”, la serie di spettacoli dedicata a bambini e ragazzi, promossa dal Comune di Arzignano – Assessorato alla Cultura con la consulenza artistica di Theama Teatro. Una proposta per vivere il teatro dal vivo con tutta la famiglia. Lo spettacolo in programma è “CAPITANI CORAGGIOSI” dei veronesi Bam! Bam! Teatro, che andrà in scena, come di consueto, alle ore 16.00 al Teatro Mattarello. Ispirato all’omonimo romanzo di Rudyard Kipling, narra la storia di un ragazzino caduto in mare e salvato dal capitano di un peschereccio che lo condurrà in un lungo viaggio, alla ricerca di se stesso e alla scoperta del mondo. Una fantastica avventura che svela cosa sia l’amicizia e quanto importante conquistarla ogni giorno, con la condivisione e con il rispetto per gli altri.

Harvey, viziato ragazzino figlio di un miliardario, è abituato a essere servito ed esaudito in ogni suo desiderio. Durante una traversata in nave, che dovrebbe portarlo in Europa, cade in mare, ma viene salvato dal pescatore di merluzzi Manuel. Portato sul peschereccio, la dura vita di bordo con l’equipaggio gli farà scoprire quanto sia difficile soddisfare ogni suo capriccio.

Bam! Bam! Teatro è una compagnia di Verona nata nel maggio 2014 per volontà di un gruppo di professionisti dello spettacolo con un percorso artistico comune nel campo del teatro ragazzi e non solo. La sua progettualità si indirizza principalmente alla creazione di contenuti teatrali, culturali e artistici dedicati a bambini e ragazzi, al mondo della scuola e alle famiglie. Con “Capitani coraggiosi” ha partecipato alla 35esima edizione del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova, uno dei più antichi nel suo genere, ricevendo la Rosa d’oro, il premio di “gradimento” come spettacolo più votato dai giovani spettatori.

Biglietti

Ingresso gratuito per i bambini e ragazzi fino ai 14 anni; € 7,00 per gli adulti

Prevendite presso il Teatro Mattarello

La biglietteria del Teatro Mattarello sarà regolarmente aperta nei seguenti giorni e orari:

MARTEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:30

SABATO dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Eventuali biglietti invenduti saranno disponibili per l’acquisto il pomeriggio stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Mattarello.

Per ulteriori informazioni

THEAMA TEATRO

Tel: 0444 322525