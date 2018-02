Pierino il lupo, concerto per le scuole

Il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, con il proposito di avvicinare i giovani alla conoscenza degli strumenti musicali, propone alle scuole del territorio la fiaba musicale

“Pierino e il lupo” di S. Prokof’ev.



Gli incontri si terranno nella sala concerti del Conservatorio,

in Contra’ San Domenico n. 33, nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 28 febbraio 2018

Giovedì 1 marzo 2018

In entrambi i giorni sarà possibile partecipare a due turni di spettacolo:

Primo turno

dalle 9.00 alle 11.00

Secondo turno

dalle 11.00 alle 12.30.



Per la partecipazione alla lezione concerto si chiede un simbolico contributo di € 2,00 pro capite, che deve essere versato al Conservatorio sul ccp 10381366 intestato a Conservatorio di Musica "A. Pedrollo" Servizio di Tesoreria IBAN IT 17W 07601 11800 0000 1038 1366 indicando come causale: fiaba musicale del...).

Si prega di voler comunicare la vostra richiesta di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica:

produzione@consvi.it entro il 22 febbraio 2018, specificando il giorno e la fascia oraria prescelti e allegando copia del versamento effettuato.